Два человека пострадали в столкновении «Лады Гранта» и «ГАЗели»



Два человека пострадали в столкновении «Лады Гранта» и «ГАЗели». ДТП случилось 11 ноября около 12.30 на 98-м километре автодороги Ростов - Семикаракорск - Волгодонск.



По сообщению отдела пропаганды УГИБДД России по Ростовской области, 47-летний водитель «ГАЗели», не справившись с управлением, выехал на встречную полосу движения. В результате произошло столкновение с «Ладой Гранта». В аварии пострадали 68-летний водитель и 65-летний пассажир отечественного авто. С различными травмами их доставили в больницу.



- По факту ДТП проводится проверка, - отметили в ведомстве.