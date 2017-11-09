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Два человека пострадали в столкновении «Лады Гранта» и «ГАЗели»

Два человека пострадали в столкновении «Лады Гранта» и «ГАЗели»
Два человека пострадали в столкновении «Лады Гранта» и «ГАЗели». ДТП случилось 11 ноября около 12.30 на 98-м километре автодороги Ростов - Семикаракорск - Волгодонск.

По сообщению отдела пропаганды УГИБДД России по Ростовской области, 47-летний водитель «ГАЗели», не справившись с управлением, выехал на встречную полосу движения. В результате произошло столкновение с «Ладой Гранта». В аварии пострадали 68-летний водитель и 65-летний пассажир отечественного авто. С различными травмами их доставили в больницу.

- По факту ДТП проводится проверка, - отметили в ведомстве.

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