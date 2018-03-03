Авторизация

Регистрация


  • USD 56.66
  • EUR 69.47
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Два человека пострадали в столкновении КамАЗа и «Лады» с пьяным водителем за рулем: видео

Два человека пострадали в столкновении КамАЗа и «Лады» с пьяным водителем за рулем: видео
Два человека пострадали в столкновении КамАЗа и «Лады» с пьяным водителем за рулем. Авария произошла около 10 часов утра на 9-м километре трассы Обливская - Каркинская.

Как сообщили в донском отделе пропаганды УИБДД, 26-летний водитель «Приоры» сел за руль, будучи выпившим. На скользкой трассе парень попытался совершить обгон, но не справился с управлением и буквально въехал под КамАЗ.

- В аварии пострадали водитель «Лады» и его 23-летний пассажир, - отметили в ведомстве.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.