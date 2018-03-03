Два человека пострадали в столкновении КамАЗа и «Лады» с пьяным водителем за рулем: видео



Два человека пострадали в столкновении КамАЗа и «Лады» с пьяным водителем за рулем. Авария произошла около 10 часов утра на 9-м километре трассы Обливская - Каркинская.



Как сообщили в донском отделе пропаганды УИБДД, 26-летний водитель «Приоры» сел за руль, будучи выпившим. На скользкой трассе парень попытался совершить обгон, но не справился с управлением и буквально въехал под КамАЗ.



- В аварии пострадали водитель «Лады» и его 23-летний пассажир, - отметили в ведомстве.

