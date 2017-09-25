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Два человека пострадали при столкновении иномарок на трассе М-4 «Дон»

Два человека пострадали при столкновении иномарок на трассе М-4 «Дон»
Два человека пострадали при столкновении иномарок на трассе М-4 «Дон».

ДТП произошло 26 сентября около полуночи в Миллеровском районе. 22-летний водитель «Ниссана» не рассчитал расстояние между своим автомобилем и ехавшим в попутном направлении «Вольво». В результате произошло столкновение.

По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, во время происшествия пострадали владелец «Ниссана» и его 48-летний пассажир. Их доставили в больницу.
- По факту аварии проводится проверка, - добавили в ведомстве.

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