Два человека пострадали при столкновении иномарок на трассе М-4 «Дон»



Два человека пострадали при столкновении иномарок на трассе М-4 «Дон».



ДТП произошло 26 сентября около полуночи в Миллеровском районе. 22-летний водитель «Ниссана» не рассчитал расстояние между своим автомобилем и ехавшим в попутном направлении «Вольво». В результате произошло столкновение.



По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, во время происшествия пострадали владелец «Ниссана» и его 48-летний пассажир. Их доставили в больницу.

- По факту аварии проводится проверка, - добавили в ведомстве.