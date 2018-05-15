Два человека пострадали при столкновении иномарки и «скорой» под Ростовом



На трассе в Ростовской области «скорая» столкнулась с иномаркой. Дорожно-транспортное происшествие случилось около полуночи 16 мая. Об этом сообщает портал DonDay.ru.



По информации отдела пропаганды УГИБДД России по Ростовской области, водитель скорой помощи марки УАЗ выехал на встречную полосу движения, где столкнулся «лоб в лоб» с едущим навстречу «Хендай». От силы удара неотложку отбросило на прицеп ЗИЛа, который проезжал в это время поблизости.



- В результате ДТП пострадали фельдшер «скорой» и водитель иномарки, - добавили в ведомстве. - С травмами их доставили в больницу.



Водителю неотложки также понадобилась помощь. Ее оказали на месте.