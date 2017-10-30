Два человека погибли во время пожара в Ростове



Два человека погибли во время пожара в Ростове. ЧП произошло в частном доме на улице Черниговской вечером 31 октября.



О возгорании в оперативные службы сообщил очевидец. В одноэтажном доме горела кровля. Когда пожарные прибыли на место, огнём было охвачено 40 квадратных метров крыши. Общая площадь дома – 80 квадратных метров.

- В 22:21 спасатели ликвидировали открытое горение, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области.



Во время тушения в доме были обнаружены двое погибших. В настоящее время личности погибших устанавливаются, информация уточняется. Для ликвидации возгорания привлекались 25 спасателей и пять единиц техники.