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Два человека погибли во время пожара в Ростове

Два человека погибли во время пожара в Ростове
Два человека погибли во время пожара в Ростове. ЧП произошло в частном доме на улице Черниговской вечером 31 октября.

О возгорании в оперативные службы сообщил очевидец. В одноэтажном доме горела кровля. Когда пожарные прибыли на место, огнём было охвачено 40 квадратных метров крыши. Общая площадь дома – 80 квадратных метров.
- В 22:21 спасатели ликвидировали открытое горение, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области.

Во время тушения в доме были обнаружены двое погибших. В настоящее время личности погибших устанавливаются, информация уточняется. Для ликвидации возгорания привлекались 25 спасателей и пять единиц техники.

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