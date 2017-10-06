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Два человека погибли в пожаре в Ростовской области

В Ростовской области в пожаре погибли два человека. Возгорание произошло в Шахтах.

9 октября в 18:08 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о пожаре на улице Земнухова. Загорелся саманный дом с шиферной крышей. Площадь пожара составила 35 кв.м.
- В 18.38 и в 18.45 на месте пожара обнаружены двое погибших, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – В 19:15 возгорание было полностью ликвидировано.

К тушению привлекались 14 спасателей и четыре единицы техники. Причину возгорания сейчас выясняют специалисты. Личности погибших устанавливаются.

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