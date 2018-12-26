Два человека погибли в лобовом столкновении ВАЗа и грузовика на трассе Ростов – Ставрополь



В лобовом столкновении легковушки и грузовика на трассе Ростов – Ставрополь погибли два человека. ДТП произошло 27 декабря около 18 часов недалеко от города Михайловска.



По предварительным данным, водитель «ВАЗ-2114» пошёл на обгон. Легковушка выехала на встречную полосу, где её занесло, и она врезалась во встречный грузовик «Исузу».



В результате аварии погибли два человека. На месте происшествия скончались водитель ВАЗа и его пассажирка.



Водитель грузовика не пострадал. По предварительной информации, на «четырнадцатой» была установлена летняя резина.