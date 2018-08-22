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Два человека погибли при пожаре в дачном домике в Белой Калитве

Два человека погибли при пожаре в дачном домике в Белой Калитве
Фото: News.zori.ru
В Белой Калитве при пожаре в дачном домике погибли два человека. Возгорание произошло 24 августа.

Около 15 часов в пожарную часть позвонили очевидцы. Они сообщили о возгорании на улице Подгорной. Когда спасатели приехали на место, огонь полыхал на площади 21 квадратный метр. Через десять минут после того, как пожарные приступили к тушению, в домике были обнаружены тела двух погибших. Их личности пока не установленны.

В донском управлении МЧС сообщили, что к тушению привлекались семь спасателей и три единицы техники. Причины пожара устанавливаются.

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