Два человека погибли при пожаре в дачном домике в Белой Калитве



Фото: News.zori.ru

В Белой Калитве при пожаре в дачном домике погибли два человека. Возгорание произошло 24 августа.



Около 15 часов в пожарную часть позвонили очевидцы. Они сообщили о возгорании на улице Подгорной. Когда спасатели приехали на место, огонь полыхал на площади 21 квадратный метр. Через десять минут после того, как пожарные приступили к тушению, в домике были обнаружены тела двух погибших. Их личности пока не установленны.



В донском управлении МЧС сообщили, что к тушению привлекались семь спасателей и три единицы техники. Причины пожара устанавливаются.