Авторизация

Регистрация


  • USD 62.56
  • EUR 73.11
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

ДТП в Ростовской области унесло жизни шестерых жителей ЛНР

ДТП в Ростовской области унесло жизни шестерых жителей ЛНР

В Чертковском районе Ростовской области 31 июля произошло ДТП, в котором погибли жители Луганской Народной Республики. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.

По предварительным данным, шофер микроавтобуса заснул за рулем. Он врезался в большегруз с прицепом, который был припаркован на обочине.

Микроавтобус «Фольксваген Транспортер» ехал по маршруту «Харьков – Ровеньки» через Ростовскую область. В минивене находились 8 человек, включая водителя. Шестеро из них погибли. Четверо мужчин скончались на месте, один в реанимации и одна женщина в машине скорой помощи.

Двое выживших находятся в тяжелом состоянии. Их поместили в больницу Чертковского района. Все пассажиры являются жителями города Ровеньки в ЛНР.

- Тела 4-х погибших доставлены в морг Чертковского района и 2 тела в морг Богучарского района Воронежской области, - рассказали в МЧС республики.

Прокуратура Ростовской области сообщила, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Напомним, трагедия произошла на трассе М-4 «Дон» 31 июля ночью. Водитель КамАЗа остановился на обочине, чтобы починить лопнувший тосольный патрубок. Предположительно, что шофер микроавтобуса уснул за рулём и въехал в большегруз.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.