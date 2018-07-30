ДТП в Ростовской области унесло жизни шестерых жителей ЛНР





В Чертковском районе Ростовской области 31 июля произошло ДТП, в котором погибли жители Луганской Народной Республики. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.



По предварительным данным, шофер микроавтобуса заснул за рулем. Он врезался в большегруз с прицепом, который был припаркован на обочине.



Микроавтобус «Фольксваген Транспортер» ехал по маршруту «Харьков – Ровеньки» через Ростовскую область. В минивене находились 8 человек, включая водителя. Шестеро из них погибли. Четверо мужчин скончались на месте, один в реанимации и одна женщина в машине скорой помощи.



Двое выживших находятся в тяжелом состоянии. Их поместили в больницу Чертковского района. Все пассажиры являются жителями города Ровеньки в ЛНР.



- Тела 4-х погибших доставлены в морг Чертковского района и 2 тела в морг Богучарского района Воронежской области, - рассказали в МЧС республики.



Прокуратура Ростовской области сообщила, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».



Напомним, трагедия произошла на трассе М-4 «Дон» 31 июля ночью. Водитель КамАЗа остановился на обочине, чтобы починить лопнувший тосольный патрубок. Предположительно, что шофер микроавтобуса уснул за рулём и въехал в большегруз.