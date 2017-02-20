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ДТП с участием пяти автомобилей произошло в Ростове

ДТП с участием пяти автомобилей произошло в Ростове

ДТП с участием пяти автомобилей произошло в Ростове на проспекте Королева. Авария случилась 19 февраля около девяти часов вечера.
- По предварительным данным, водитель автомобиля «БМВ» допустил столкновение с автомобилем «Ленд Ровер», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.- «Ленд Ровер» от удара отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем «Рендж Ровер», автомобилем ГАЗель и маршруткой № 66 «Хендай Каунти». В маршрутке пассажиров не было.

На место аварии съехались несколько машин скорой помощи и пожарные. По предварительным данным, пострадали два человека. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Как утверждают очевидцы произошедшего, причиной аварии стала скользкая дорога.

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