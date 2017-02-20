ДТП с участием пяти автомобилей произошло в Ростове





ДТП с участием пяти автомобилей произошло в Ростове на проспекте Королева. Авария случилась 19 февраля около девяти часов вечера.

- По предварительным данным, водитель автомобиля «БМВ» допустил столкновение с автомобилем «Ленд Ровер», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.- «Ленд Ровер» от удара отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем «Рендж Ровер», автомобилем ГАЗель и маршруткой № 66 «Хендай Каунти». В маршрутке пассажиров не было.



На место аварии съехались несколько машин скорой помощи и пожарные. По предварительным данным, пострадали два человека. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.



Как утверждают очевидцы произошедшего, причиной аварии стала скользкая дорога.



