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ДТП с участием полицейского, сбившего девочку в Ростове, попало на видео

ДТП с участием полицейского, сбившего девочку в Ростове, попало на видео

В Ростове сотрудник полиции на личном автомобиле сбил 10-летнюю девочку. Видеозапись происшествия была опубликована в соцсети.

Как рассказали в следственном управлении по Ростовской области, ДТП произошло вечером 4 марта на улице Профсоюзной. По предварительным данным, сотрудник полиции на «Хендай Акцент» двигался со стороны площади 1905 года. В районе дома № 31/33 он сбил школьницу, перебегавшую дорогу.
- В результате происшествия девочка получила телесные повреждения. Она была доставлена в травматологическое отделение городской больницы № 20, где ей оказали медицинскую помощь, - добавили в донском Следкоме. - По данному факту проводится доследственная проверка.

При этом на видео заметно, что школьница неожиданно выскочила на дорогу из-за припаркованной машины и побежала по пешеходному переходу. Водитель не успел отреагировать на появившегося на дороге маленького пешехода и сбил девочку. После столкновения она самостоятельно поднялась и даже попыталась убежать.

Известно, что в момент ДТП молодой человек был трезвым и с места происшествия не пытался скрыться.

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