ДТП с участием девяти автомобилей произошло в Ростове-на-Дону





ДТП с участием девяти автомобилей произошло на улице Интернациональной в Ростове-на-Дону. Авария случилась 27 февраля днем.

- По предварительной информации, 37-летний водитель «Мерседеса» не уступил дорогу «Лексусу», которым управлял 25-летний парень,- сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.- От удара «Лексус» отбросило на семь автомобилей, которые были припаркованы в ряд на обочине.



В результате ДТП никто не пострадал. Все обстоятельства произошедшего устанавливают.