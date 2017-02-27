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ДТП с участием девяти автомобилей произошло в Ростове-на-Дону

ДТП с участием девяти автомобилей произошло в Ростове-на-Дону

ДТП с участием девяти автомобилей произошло на улице Интернациональной в Ростове-на-Дону. Авария случилась 27 февраля днем.
- По предварительной информации, 37-летний водитель «Мерседеса» не уступил дорогу «Лексусу», которым управлял 25-летний парень,- сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.- От удара «Лексус» отбросило на семь автомобилей, которые были припаркованы в ряд на обочине.

В результате ДТП никто не пострадал. Все обстоятельства произошедшего устанавливают.

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