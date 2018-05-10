Друзья обвиняют врачей в смерти своей 23-летней подруги из Таганрога



Друзья обвиняют врачей в смерти своей 23-летней подруги из Таганрога. Трагедия произошла 8 мая.



По словам друзей Дарьи С., вечером накануне Дня Победы у нее сильно разболелась голова. Когда боль стала невыносимой, девушка вызвала врачей скорой помощи. Но диспетчер ей сказала, что не стоит гонять бригаду из-за обычной головной боли.



Дарья согласилась, но потом ей стало только хуже, и она повторно вызвала медиков.



- Даша ждала «скорую» больше двух часов, - поделилась с DonDay.ru подруга умершей. - А когда врачи приехали, ей стало совсем плохо.



После первой остановки врачи смогли запустить сердце. Вторая остановка стала фатальной. Девушка скончалась.



Дарью похоронили 10 мая на местном таганрогском кладбище.