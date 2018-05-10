Авторизация

Регистрация


  • USD 61.74
  • EUR 73.51
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Друзья обвиняют врачей в смерти своей 23-летней подруги из Таганрога

Друзья обвиняют врачей в смерти своей 23-летней подруги из Таганрога
Друзья обвиняют врачей в смерти своей 23-летней подруги из Таганрога. Трагедия произошла 8 мая.

По словам друзей Дарьи С., вечером накануне Дня Победы у нее сильно разболелась голова. Когда боль стала невыносимой, девушка вызвала врачей скорой помощи. Но диспетчер ей сказала, что не стоит гонять бригаду из-за обычной головной боли.

Дарья согласилась, но потом ей стало только хуже, и она повторно вызвала медиков.

- Даша ждала «скорую» больше двух часов, - поделилась с DonDay.ru подруга умершей. - А когда врачи приехали, ей стало совсем плохо.

После первой остановки врачи смогли запустить сердце. Вторая остановка стала фатальной. Девушка скончалась.

Дарью похоронили 10 мая на местном таганрогском кладбище.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.