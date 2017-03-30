Дорожный рабочий попал под колёса иномарки в Новочеркасске





В Новочеркасске в ДТП пострадал дорожный рабочий. Случай произошёл утром 1 апреля на проспекте Баклановском.



Женщина, занимавшаяся уборкой обочин, по предварительным данным, перебегала дорогу по «зебре» на красный сигнал светофора. Двигавшийся в это время в сторону автовокзала водитель «Опель вектра» не успел затормозить, сообщает DonDay.ru Новочеркасск. В результате иномарка сбила пешехода в оранжевом жилете.



Женщина получила травмы и была госпитализирована в больницу прибывшими на место происшествия врачами скорой помощи.