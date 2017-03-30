Авторизация

Регистрация
  • USD 55.96
  • EUR 59.81
Новости

Происшествия

0

Дорожный рабочий попал под колёса иномарки в Новочеркасске

Дорожный рабочий попал под колёса иномарки в Новочеркасске

В Новочеркасске в ДТП пострадал дорожный рабочий. Случай произошёл утром 1 апреля на проспекте Баклановском.

Женщина, занимавшаяся уборкой обочин, по предварительным данным, перебегала дорогу по «зебре» на красный сигнал светофора. Двигавшийся в это время в сторону автовокзала водитель «Опель вектра» не успел затормозить, сообщает DonDay.ru Новочеркасск. В результате иномарка сбила пешехода в оранжевом жилете.

Женщина получила травмы и была госпитализирована в больницу прибывшими на место происшествия врачами скорой помощи.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!