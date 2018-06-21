Донские таможенники изъяли крупную партию контрабанды



В Новошахтинске сотрудники таможни изъяли 180 кг незадекларированного цветного металла. Нелегальный груз пытались переправить в автомобиле, направлявшемся со стороны Украины.



Контрабанду обнаружили на досмотре. Металл был спрятан под обшивкой салона машины. Также под обивкой заднего сиденья и за приборной панелью нашли прут из меди. Кроме того, незаконный груз находился даже в аптечке.



– Водитель планировал пересечь границу, а затем выгодно перепродать цветной металл. Необходимых деклараций при нем не было, – сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.



В данный момент на мужчину уже заведены дела об административных правонарушениях. Контрабандный товар и автомобиль изъяты.