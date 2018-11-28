Донские автомобилисты угодили в снежный плен: видео



На трассе Ростов – Ставрополь в районе Среднего Егорлыка из-за заноса не могут проехать десятки автомобилей. Вечером 30 ноября между 106 и 181 километрами автодороги образовался огромный затор.



Как сообщают очевидцы, машины стоят примерно с 17 часов. Проехать не могут ни легковые автомобили, ни грузовики, ни автобусы. Люди пишут, что после полудня на трассе уже было очень много снега. Транспорт объезжал заносы по полю.





Люди не знают, сколько ещё им придется стоять под снегом и пронизывающим ветром. Они надеются, что им хватит бензина, чтобы обогревать салоны до приезда экстренных служб.