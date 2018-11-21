Дончанин, укравший собаку, пойдёт под суд



В Ростовской области вынесли приговор мужчине, укравшему собаку. Инцидент произошёл в селе Дубовское Зимовниковского района.



Злоумышленник пробрался во двор дома одной из местных жительниц. Он взял собаку породы борзая и собрался уйти. Его заметила хозяйка дома и потребовала вернуть питомца. Она попыталась остановить похитителя. Мужчина пришёл в бешенство, схватил с земли палку и два раза ударил ею женщину по руке. Затем он покинул двор вместе с собакой.



- Гражданина Логинова признали виновным в совершении грабежа, - рассказали в пресс-службе Зимовниковского районного суда.



Сумма ущерба составила девять тысяч рублей. Мужчину осудили на два с половиной года лишения свободы условно.