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Дончанин, укравший собаку, пойдёт под суд

Дончанин, укравший собаку, пойдёт под суд
В Ростовской области вынесли приговор мужчине, укравшему собаку. Инцидент произошёл в селе Дубовское Зимовниковского района.

Злоумышленник пробрался во двор дома одной из местных жительниц. Он взял собаку породы борзая и собрался уйти. Его заметила хозяйка дома и потребовала вернуть питомца. Она попыталась остановить похитителя. Мужчина пришёл в бешенство, схватил с земли палку и два раза ударил ею женщину по руке. Затем он покинул двор вместе с собакой.

- Гражданина Логинова признали виновным в совершении грабежа, - рассказали в пресс-службе Зимовниковского районного суда.

Сумма ущерба составила девять тысяч рублей. Мужчину осудили на два с половиной года лишения свободы условно.

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