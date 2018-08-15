Дончанин погиб в ДТП с участием легковушки и грузовика
\
Дончанин погиб в ДТП с участием легковушки и грузовика. Происшествие случилось вечером 16 августа в Богучарском районе Воронежской области.
По предварительной информации, 33-летний житель Ростовской области за рулем «Киа Спектра» не справился с управлением и допустил столкновение с грузовиком ДАФ.
- В результате водитель легковушки от полученных травм скончался до приезда скорой помощи, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.