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«Добровольцы Донбасса» из Ростова отправятся на похороны погибшего главы ДНР Захарченко

«Добровольцы Донбасса» из Ростова отправятся на похороны погибшего главы ДНР Захарченко

31 августа погиб глава Донецкой народной республики Александр Захарченко. По предварительным данным, Захарченко скончался в результате взрыва.

Новость облетела российские СМИ мгновенно. На похороны главы самопровозглашенной республики из Ростова отправится делегация «Добровольцев Донбасса».
- Как только станет известна дата похорон, мы организуем поездку в Донецк, чтобы проститься с главой ДНР, - рассказал исполняющий обязанности руководителя ростовского отделения «Добровольцев Донбасса» Тимур Оккерт.

Представитель организации добавил, что будет организованна поездка официальной делегации. В нее войдут добровольцы и казаки. Кроме того, многие желающие поедут в Донецк самостоятельно.
– Мы соболезнуем утрате и скорбим вместе с жители Донецкой народной республики, - добавил собеседник.

Отметим, что по данным Донецкого агентства новостей, взрыв прогремел около 17 часов в ресторане «Сепар» в Донецке. В результате происшествия пострадал один человек. Им оказался глава ДНР Александр Захарченко. Его госпитализировали.

Врачи несколько часов боролись за его жизнь, однако спасти мужчину не удалось. Александр Захарченко умер не приходя в сознание.

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