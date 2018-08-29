«Добровольцы Донбасса» из Ростова отправятся на похороны погибшего главы ДНР Захарченко





31 августа погиб глава Донецкой народной республики Александр Захарченко. По предварительным данным, Захарченко скончался в результате взрыва.



Новость облетела российские СМИ мгновенно. На похороны главы самопровозглашенной республики из Ростова отправится делегация «Добровольцев Донбасса».

- Как только станет известна дата похорон, мы организуем поездку в Донецк, чтобы проститься с главой ДНР, - рассказал исполняющий обязанности руководителя ростовского отделения «Добровольцев Донбасса» Тимур Оккерт.



Представитель организации добавил, что будет организованна поездка официальной делегации. В нее войдут добровольцы и казаки. Кроме того, многие желающие поедут в Донецк самостоятельно.

– Мы соболезнуем утрате и скорбим вместе с жители Донецкой народной республики, - добавил собеседник.



Отметим, что по данным Донецкого агентства новостей, взрыв прогремел около 17 часов в ресторане «Сепар» в Донецке. В результате происшествия пострадал один человек. Им оказался глава ДНР Александр Захарченко. Его госпитализировали.



Врачи несколько часов боролись за его жизнь, однако спасти мужчину не удалось. Александр Захарченко умер не приходя в сознание.