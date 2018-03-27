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Директора районного управления ЖКХ в Ростове обвиняют в получении взятки в полмиллиона

Директора районного управления ЖКХ в Ростове обвиняют в получении взятки в полмиллиона
Директора муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» Ленинского района обвиняют в получении взятки от предпринимателя. Об этом сообщает СУ СК по Ростовской области.

По версии следствия, в феврале 2018 года чиновник пообещал предпринимателю помочь выиграть открытый конкурс на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту в многоквартирном доме. Директор муниципального казенного учреждения потребовал за «услугу» 500 тысяч рублей. В стоимость входило также заключение договора в короткие сроки и подписание в дальнейшем акта выполненных работ.

Как сообщают в следственном управлении СК РФ по Ростовской области, подозреваемого задержали с поличным. По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки».

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