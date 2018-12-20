Дезориентированную пенсионерку неделю разыскивают в Ростовской области



В Ростовской области разыскивают дезориентированную женщину. 72-летняя Надежда Малежик (Щербакова) ушла из дома в станице Мечетинской 15 декабря, и с тех пор о ней ничего не известно.



Самостоятельные поиски родных женщины не привели к положительным результатам, поэтому они обратились за помощью к волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Юг». Добровольцы разместили фотографии разыскиваемой и приступили к поискам.



Родственники пропавшей очень переживают, так как она нуждается в помощи врачей и может не ориентироваться на местности.



На вид ей - 70-72 года, рост - 160 сантиметров, плотного телосложения, волосы седые, окрашенные в черный цвет, глаза карие. В день исчезновения Надежда была одета в коричневое зимнее пальто, шерстяной красный платок, темно-зеленые резиновые сапоги.



Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Надежды, просьба сообщить об этом по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.