Дезертир напал с ножом на сотрудника ФСИН в Ростовской области



Дезертир напал с ножом на сотрудника ФСИН в Ростовской области. ЧП случилось в Морозовске в начале января, сообщает DonDay.ru.



В день преступления 42-летнего мужчину осудили на пять лет по статье «Дезертирство». До этого злоумышленник находился под домашним арестом. Сотрудник ФСИН должен был отвезти его в колонию для отбывания наказания. Домой к преступнику приехал конвой, однако мужчина начал сопротивляться. Дезертир схватил нож и стал отбиваться. Подозреваемый порезал 26-летнему работнику режимного ведомства лицо и руки. Молодого человека с ранениями госпитализировали, а подозреваемого задержали.



Как рассказал источник, в отношении задержанного возбудили уголовное дело за нападение на сотрудника ФСИН. Он находится под стражей.