Действия миллеровских полицейских признали халатными



В Миллерово провели внутреннюю проверку действий сотрудников правоохранительных органов, которые не приняли мер для пресечения преступления во время драки 19 июня.



Проверка началась после публикации издания DonDay.ru. Утром 19 июня двое молодых людей сильно избили командировочного инженера из Ижевска. Проверка показала, что дежурный, принимавший вызов, а также выехавшие на место полицейские бездействовали. Результаты разбирательства уже переданы в Миллеровский отдел СУ СК России по Ростовской области.



По словам собственного источника DonDay.ru, помощник дежурного не зарегистрировал ни одного вызова администратора местного отеля, возле которого произошел конфликт. И только через 20 минут направил туда участкового. Промедление привело к материальному ущербу и тяжким телесным повреждениям командировочному из Ижевска Игорю Н.



Прибывший участковый не стал задерживать нападавших, а вызвал на подмогу коллег. Но и присоединившийся старший сотрудник не арестовал парней.

- Проверяющие пришли к выводу, что все трое правоохранителей проявили халатность, - рассказал инсайдер. – Материал проверки передали в Миллеровский следственный отдел СУ СК для принятия соответствующего решения.



Случай вопиющей жестокости произошел утром 19 июня. Двое парней жестоко избили приезжего из Ижевска инженера. Прибывшие на место полицейские не задержали дебоширов, а лишь выкурили с ними по сигаретке и уехали по своим делам.