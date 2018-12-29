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Девятилетняя девочка утонула в реке в Ростовской области

Девятилетняя девочка утонула в реке в Ростовской области
Девятилетняя девочка утонула в реке Кумшак в Ростовской области. Происшествие случилось днем 2 января в поселке Сосенки в Цимлянском районе.

По предварительным данным, школьница вышла на неокрепший лед. Он раскололся, и малышка оказалась в воде. Спасти ее не удалось. Когда спасатели достали тело на берег, девочка была уже мертва. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося.

Управление по делам ГО и ЧС предупреждает, что на водных объектах Ростовской области не установился ледовый покров. Родителям стоит быть предельно внимательными и запрещать своим детям игры у воды.

В экстренных случаях следует звонить по номеру: 112.

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