Девятилетняя девочка утонула в реке в Ростовской области



Девятилетняя девочка утонула в реке Кумшак в Ростовской области. Происшествие случилось днем 2 января в поселке Сосенки в Цимлянском районе.



По предварительным данным, школьница вышла на неокрепший лед. Он раскололся, и малышка оказалась в воде. Спасти ее не удалось. Когда спасатели достали тело на берег, девочка была уже мертва. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося.



Управление по делам ГО и ЧС предупреждает, что на водных объектах Ростовской области не установился ледовый покров. Родителям стоит быть предельно внимательными и запрещать своим детям игры у воды.



В экстренных случаях следует звонить по номеру: 112.