Девушку с героином в кармане задержали в Ростове



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Девушку с героином в кармане задержали в Первомайском районе Ростова.



При личном досмотре полицейские обнаружили в кармане куртки 27-летней ростовчанки восемь пакетиков с белым порошком.

- Физико-химическое исследование, проведенное экспертами-криминалистами, подтвердило, что изъятое является наркотическим средством - героином - массой около двадцати граммов, что является крупным размером, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.



Сбыть наркотики подозреваемая собиралась посредством «закладок». В отношении неё возбуждено уголовное дело. Девушка находится под домашним арестом.