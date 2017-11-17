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Девушку с героином в кармане задержали в Ростове

Девушку с героином в кармане задержали в Ростове
Фото: 1tulatv.ru
Девушку с героином в кармане задержали в Первомайском районе Ростова.

При личном досмотре полицейские обнаружили в кармане куртки 27-летней ростовчанки восемь пакетиков с белым порошком.
- Физико-химическое исследование, проведенное экспертами-криминалистами, подтвердило, что изъятое является наркотическим средством - героином - массой около двадцати граммов, что является крупным размером, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Сбыть наркотики подозреваемая собиралась посредством «закладок». В отношении неё возбуждено уголовное дело. Девушка находится под домашним арестом.

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