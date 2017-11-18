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Девушку, пропавшую в Новочеркасске полтора месяца назад, нашли мертвой

Девушку, пропавшую в Новочеркасске полтора месяца назад, нашли мертвой

Девушку, пропавшую в Новочеркасске в начале октября, нашли мертвой.

Тело 29-летней Яны Татаркиной обнаружили 21 ноября на берегу реки Грушевка в микрорайоне Молодежном в Новочеркасске. Труп девушки находился недалеко от того места, где её видели в последний раз, сообщает DonDay Новочеркасск.

По предварительным данным, на теле нет следов насильственной смерти, но труп долгое время находился в воде. Точную причину смерти жительницы Новочеркасска установят эксперты.

Напомним, Яна Татаркина ушла из дома вечером 7 октября после ссоры со свекровью. С собой она не взяла ни телефон, ни деньги. Когда девушка не вернулась домой, ее муж обратился в полицию. У умершей жительницы Новочеркасска осталась двухлетняя дочь.

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