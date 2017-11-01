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Девушка-водитель на «Хендай» пострадала в столкновении с «ГАЗелью» в Ростовской области

Девушка-водитель на «Хендай» пострадала в столкновении с «ГАЗелью» в Ростовской области
Девушка-водитель на «Хендай» пострадала в столкновении с «ГАЗелью» в Ростовской области. Авария случилась 2 ноября примерно в 12.30 на выезде из Новочеркасска.

По информации отдела пропаганды УГИБДД России по Ростовской области, 30-летняя автоледи не справилась с управлением и столкнулась с «ГАЗом». В результате аварии она с различными травмами доставлена в больницу.

- По факту ДТП проводится проверка, - отметили в ведомстве.

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