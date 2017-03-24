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Девушка сбила пешехода на «зебре» в Ростове

Девушка сбила пешехода на «зебре» в Ростове

В Ростове 27-летняя девушка, управляя «ВАЗом» сбила пешехода.

ДТП произошло на проспекте Космонавтов, когда молодой человек переходил дорогу по «зебре».
- По предварительным данным, около 00:40 водитель «ВАЗ-2114» допустила наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.

Кроме 28-летнего пешехода, в ДТП пострадала и сама водитель. Молодой человек и девушка доставлены в больницу. Проводится проверка.

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