Девушка сбила пешехода на «зебре» в Ростове





В Ростове 27-летняя девушка, управляя «ВАЗом» сбила пешехода.



ДТП произошло на проспекте Космонавтов, когда молодой человек переходил дорогу по «зебре».

- По предварительным данным, около 00:40 водитель «ВАЗ-2114» допустила наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.



Кроме 28-летнего пешехода, в ДТП пострадала и сама водитель. Молодой человек и девушка доставлены в больницу. Проводится проверка.