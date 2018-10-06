Авторизация

Регистрация


  • USD 66.40
  • EUR 76.21
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Девушка-пассажир пострадала в ДТП в Ростовской области

Девушка-пассажир пострадала в ДТП в Ростовской области
В Ростовской области в результате ДТП пострадала девушка-пассажир. Авария случилась в Волгодонске около часа дня 9 октября.

По предварительным данным, 33-летний водитель «Форда Мондео» в районе дома № 51 по улице Морской допустил столкновение с «Хендай Акцент».
- В ДТП травмы получила 24-летняя пассажирка «Хендай», - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. - 21-летний молодой человек, управлявший иномаркой, не пострадал.

Сотрудник ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.