Девушка-пассажир пострадала в ДТП в Ростовской области
В Ростовской области в результате ДТП пострадала девушка-пассажир. Авария случилась в Волгодонске около часа дня 9 октября.
По предварительным данным, 33-летний водитель «Форда Мондео» в районе дома № 51 по улице Морской допустил столкновение с «Хендай Акцент».
- В ДТП травмы получила 24-летняя пассажирка «Хендай», - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. - 21-летний молодой человек, управлявший иномаркой, не пострадал.
Сотрудник ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.