Девушка отравилась снотворным в Ростове-на-Дону



Девушка отравилась снотворным в Ростове-на-Дону. ЧП произошло вечером 25 сентября в доме на площади 2-й Пятилетки.



Как сообщил Rostov.ru собственный источник, 33-летняя Ирина Т. находилась в состоянии затяжной депрессии. Горожанка принимала много медицинских препаратов. В тот вечер девушка приняла снотворных больше, чем планировала и почувствовала недомогание. Ирина вызвала себе скорую помощь.



-С диагнозом отравлением неизвестными препаратами пациентку доставили в больницу. – отметил источник. – Ее жизни ничего не угрожает.