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Девушка отравилась снотворным в Ростове-на-Дону

Девушка отравилась снотворным в Ростове-на-Дону
Девушка отравилась снотворным в Ростове-на-Дону. ЧП произошло вечером 25 сентября в доме на площади 2-й Пятилетки.

Как сообщил Rostov.ru собственный источник, 33-летняя Ирина Т. находилась в состоянии затяжной депрессии. Горожанка принимала много медицинских препаратов. В тот вечер девушка приняла снотворных больше, чем планировала и почувствовала недомогание. Ирина вызвала себе скорую помощь.

-С диагнозом отравлением неизвестными препаратами пациентку доставили в больницу. – отметил источник. – Ее жизни ничего не угрожает.

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