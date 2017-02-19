Авторизация

Регистрация
  • USD 57.63
  • EUR 61.45
  • Погода в г. +2
Новости

Происшествия

0

Девушка наглоталась таблеток из-за ссоры с любимым в Ростове

Девушка наглоталась таблеток из-за ссоры с любимым в Ростове

Девушка наглоталась таблеток из-за ссоры с любимым вечером 16 февраля. Как сообщает DonDay, 22-летняя ростовчанка устроила романтический ужин вместе со своим парнем в квартире на улице Селиванова.

Молодые люди купили бренди и изрядно выпили. После этого пара серьезно поссорилась. Расстроенная, плачущая девушка спряталась в ванной и закрылась. Молодой человек не придал этому значения, решив, что его возлюбленная просто решила принять душ, взбодриться и привести себя в порядок. Но вместо этого ростовчанка достала из аптечки горсть таблеток и выпила. Но затем она все-таки вышла из душа, и, испугавшись последствий, рассказала обо всем парню. Тот сразу же вызвал скорую помощь.
- Приехавшие на место врачи диагностировали у девушки «медикаментозное отравление» и промыли ей желудок, - рассказал собеседник издания. – От госпитализации она категорически отказалась.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!