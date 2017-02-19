Девушка наглоталась таблеток из-за ссоры с любимым в Ростове





Девушка наглоталась таблеток из-за ссоры с любимым вечером 16 февраля. Как сообщает DonDay, 22-летняя ростовчанка устроила романтический ужин вместе со своим парнем в квартире на улице Селиванова.



Молодые люди купили бренди и изрядно выпили. После этого пара серьезно поссорилась. Расстроенная, плачущая девушка спряталась в ванной и закрылась. Молодой человек не придал этому значения, решив, что его возлюбленная просто решила принять душ, взбодриться и привести себя в порядок. Но вместо этого ростовчанка достала из аптечки горсть таблеток и выпила. Но затем она все-таки вышла из душа, и, испугавшись последствий, рассказала обо всем парню. Тот сразу же вызвал скорую помощь.

- Приехавшие на место врачи диагностировали у девушки «медикаментозное отравление» и промыли ей желудок, - рассказал собеседник издания. – От госпитализации она категорически отказалась.