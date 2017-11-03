Девушка на «Опеле» спровоцировала смертельное ДТП на выезде из Ростова



Утром 5 ноября в аварии на выезде из Ростова погиб водитель.



По информации полиции, 19-летняя девушка на «Опеле Астра» выскочила на встречную полосу, где столкнулась с «ВАЗ-2111». Удар был такой силы, что у «одиннадцатой» полностью снесло переднюю часть. Оба автомобиля после ДТП оказались у ограничительного забора.

- В аварии погиб 43-летний водитель отечественного автомобиля, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области, - от полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.



Для ликвидации последствий аварии и извлечения тела погибшего водителя из автомобиля понадобилась помощь спасателей.



Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося, проводится проверка.



Напомним, на трассах Ростовской области на нескольких участках из-за сильного тумана введено ограничение движения.