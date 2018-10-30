Девушка на «Ладе Гранте» перевернулась под Таганрогом



В Неклиновском районе на трассе перевернулась «Лада Гранта». Пострадала 24-летняя девушка-водитель.



По предварительной информации, автоледи превысила скорость, затем не справилась с управлением и выехала на обочину. Машина сползла в кювет и перевернулась.



- В результате ДТП девушка получила травмы и была доставлена в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.



В данный момент обстоятельства происшествия устанавливаются.