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Девушка на «Ладе Гранте» перевернулась под Таганрогом

Девушка на «Ладе Гранте» перевернулась под Таганрогом
В Неклиновском районе на трассе перевернулась «Лада Гранта». Пострадала 24-летняя девушка-водитель.

По предварительной информации, автоледи превысила скорость, затем не справилась с управлением и выехала на обочину. Машина сползла в кювет и перевернулась.

- В результате ДТП девушка получила травмы и была доставлена в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.

В данный момент обстоятельства происшествия устанавливаются.

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