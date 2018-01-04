Девушка на иномарке врезалась в стену кафе в Новочеркасске
В Новочеркасске девушка не справилась с управлением и врезалась в стену кафе на иномарке.
ДТП произошло днём 10 января на пересечении проспекта Баклановского и улицы Галины Петровой.
По словам очевидцев происшествия, водитель «Киа Рио» не уступила дорогу маршрутке № 25, в результате легковушка столкнулась с микроавтобусом. После удара иномарка врезалась в кафе «Джорджио».
В аварии пострадала девушка-водитель «Киа». Она доставлена в больницу.