Девушка на иномарке сбила ребенка на «зебре» в Таганроге



В Таганроге в ДТП пострадал ребенок. Школьника на пешеходном переходе сбила иномарка.



Дорожное происшествие произошло днём 15 ноября на улице Бакинской. По словам очевидцев, мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В это время девушка за рулём «Киа» вовремя не притормозила, чтобы пропустить пешехода, и сбила его.



Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, в результате ДТП ребёнок получил незначительные травмы.

- Необходимую помощь мальчику оказали на месте, - добавили в ведомстве.