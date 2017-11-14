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Девушка на иномарке сбила ребенка на «зебре» в Таганроге

Девушка на иномарке сбила ребенка на «зебре» в Таганроге
В Таганроге в ДТП пострадал ребенок. Школьника на пешеходном переходе сбила иномарка.

Дорожное происшествие произошло днём 15 ноября на улице Бакинской. По словам очевидцев, мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В это время девушка за рулём «Киа» вовремя не притормозила, чтобы пропустить пешехода, и сбила его.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, в результате ДТП ребёнок получил незначительные травмы.
- Необходимую помощь мальчику оказали на месте, - добавили в ведомстве.

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