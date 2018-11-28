Девушка из Ростовской области скончалась на Гоа при загадочных обстоятельствах



Молодая мама из Ростовской области умерла во время отпуска в Индии. Трагедия произошла 29 ноября в одной из больниц, сообщает Times of India.



Как сообщают друзья, Екатерина С. с мужем и маленьким сыном жили в Цимлянске. Они любили ездить в отпуск на Гоа, были там уже два раза. Этот год не стал исключением — в конце ноября семья снова поехала на курорт.



Предварительно известно, что Екатерина с семьёй и друзьями больше двух недель отдыхали в Баге, потом - в Анджуе. Утром 27 ноября дончанка почувствовала себя плохо, состояние женщины резко ухудшалось. Её доставили в районную больницу. Несмотря на усилия врачей, Екатерина скончалась через два дня.



Times of India со ссылкой на полицию пишет, что она могла умереть от передозировки наркотиками. Точная причина будет определена после вскрытия.



Похороны дончанки пройдут в Цимлянске.