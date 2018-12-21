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Девочка-подросток погибла под колёсами поезда в Ростовской области

Девочка-подросток погибла под колёсами поезда в Ростовской области
В Ростовской области поезд задавил 15-летнюю девочку. Жительница Матвеева Кургана погибла на 1 237-м километре одноимённой станции. Трагедия произошла 24 декабря около 21 часа.

По предварительному сообщению, она хотела перебежать пути перед идущим составом. Заметив подростка, машинист подал сигнал и стал тормозить, но было слишком поздно. Из-за маленького расстояния поезд не успел остановиться и наехал на девочку.

От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

- В настоящее время проведён осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, - отметили в Южном СУТ СК России.

Все обстоятельства трагедии сейчас устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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