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«Десятка» превратилась в груду металла после ДТП в Ростовской области

«Десятка» превратилась в груду металла после ДТП в Ростовской области

В Ростовской области на трассе Волгоград – Каменск-Шахтинский произошло серьёзное ДТП. Авария случилась около 18 часов 31 августа в Белокалитвинском районе.

По предварительной информации, 24-летний водитель «ВАЗ-2110» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Рено Логан». Иномаркой управлял 73-летний пенсионер. Удар был такой силы, что «десятка» вылетела в кювет. Легковушка буквально переломилась пополам, превратившись в груду металла. Чудом в аварии никто не погиб.
- В результате ДТП пострадали два человека, - сообщили в Управлении ГИБДД Ростовской области.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.
«Десятка» превратилась в груду металла после ДТП в Ростовской области

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