Дерево в Новочеркасске раздавило легковушку





В Новочеркасске упавшее дерево раздавило автомобиль. Огромный тополь рухнул на проезжавшую по улице Трамвайной «Ладу Ларгус», сообщает DonDay.ru Новочеркасск.



ЧП произошло 28 марта в районе дома № 5. По словам очевидце происшествия, в машине был только водитель. Мужчина получил травмы головы и шеи. «Скорая» помощь доставила его в больницу.



Напомним, в результате сильного ветра, порывы которого достигали 28 м/с в Ростове, как и в регионе в целом, произошёл ряд разрушений. В Волгодонске рухнула стела, в станице Романовской с постамента упал самолёт, в донской столице падали деревья и рассыпались крыши. Из-за многочисленных обрывов линий электропередач, разрушения опор ЛЭП, выхода из строя трансформаторных подстанций около 40 тысяч жителей области остались без света.



