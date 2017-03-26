Дерево рухнуло на машину в Новочеркасске





28 марта в Новочеркасске на проспекте Баклановском упал огромный тополь. Дерево придавило ехавшую по дороге иномарку «Форд Фокус» и перегородило проезжую часть.



Водитель «Форда», направлявшаяся в сторону центра, резко затормозила. Благодаря этому тополь придавил только капот машины. Никто, включая хозяйку автомобиля, не пострадал, сообщает DonDay-Новочеркасск.



Однако проезд дерево перегородило. Прохожие и водители убрали несколько веток, чтобы открыть хоть часть дороги. Через 15 минут на место приехали спасатели. Они распилили тополь на части. Сотрудникам МЧС помогли местные жители, которые вышли на улицу с бензопилами. Проспект Баклановский расчищали около 40 минут.



Напомним, днем ранее из-за упавшего дерева в Ростове погибли двое человек. Кабину припаркованного на обочине КамАЗа расплющено вместе с людьми.