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Дерево рухнуло на машину в Новочеркасске

Дерево рухнуло на машину в Новочеркасске

28 марта в Новочеркасске на проспекте Баклановском упал огромный тополь. Дерево придавило ехавшую по дороге иномарку «Форд Фокус» и перегородило проезжую часть.

Водитель «Форда», направлявшаяся в сторону центра, резко затормозила. Благодаря этому тополь придавил только капот машины. Никто, включая хозяйку автомобиля, не пострадал, сообщает DonDay-Новочеркасск.

Однако проезд дерево перегородило. Прохожие и водители убрали несколько веток, чтобы открыть хоть часть дороги. Через 15 минут на место приехали спасатели. Они распилили тополь на части. Сотрудникам МЧС помогли местные жители, которые вышли на улицу с бензопилами. Проспект Баклановский расчищали около 40 минут.

Напомним, днем ранее из-за упавшего дерева в Ростове погибли двое человек. Кабину припаркованного на обочине КамАЗа расплющено вместе с людьми.

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