Депутат Ростовской городской Думы сообщил о смерти пленённого в Сирии донского казака





Депутат Ростовской городской Думы Анатолий Котляров сообщил о смерти пленённого в Сирии донского казака.



По словам депутата, о смерти Романа Заболотнего он узнал из своего достоверного источника.

- К сожалению, он меня никогда не подводил (источник - прим. ред.), и информация о смерти - правда. Я узнал о смерти Романа еще 3 октября, - рассказал Котляров DonDay.ru.



По словам депутата, дончанина казнили в тот же день, когда видео с пленёнными мужчинами появилось в Интернете. При этом Котляров отмечает, что с Заболотним они не были друзьями, но были знакомы и часто встречались на мероприятиях. Ростовчанин рассказал, что в казачьих кругах Роман Заболотний носил позывной «Вьюн».







О способе казни ни в одном источнике не говорится, но есть информация, что пленным отрезали головы, а их тела сожгли.



Напомним, 3 октября в Сети появилось видео с двумя мужчинами, пленёнными боевиками ИГИЛ (запрещенная на территории РФ организация). Один из них представился на камеру Романом Заболотним, жителем посёлка Рассвет Аксайского района Ростовской области. Второго мужчину дончанин представил как Григория Цуркану. Сам пленник при этом молчал.

Позже знакомые и друзья подтвердили личность жителя Ростовской области. Они рассказали, что подхорунжий Роман Заболотний имел опыт в военном деле и был награждён медалью «За службу на Северном Кавказе». Донской казак неоднократно ездил с гуманитарной миссией в ДНР и ЛНР.







По имеющееся информации, Роман Заболотний перед поездкой в Сирию прошёл подготовку на базе «ГРУ-Вагнера» - частной компании, занимающейся набором наёмников для участия в военных действиях в Сирии.