Дело экс-судьи арбитража, обвиняемой в мошенничестве, рассмотрят в Ростове



В Ростове-на-Дону пройдет слушание дела бывшей судьи Арбитражного суда. Светлану Мартынову обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.



Как рассказали в пресс-службе Ростовского областного суда, в 2011-м и 2012 году подозреваемая получила от двух предпринимателей 40 миллионов рублей. Взамен она пообещала посодействовать в покупке 13 тысяч гектаров земли в Кущевском районе Краснодарского края. Однако после получения денег она переоформила крупный участок на своих родственников, а деньги решила оставить себе.



Затем Мартынова сбежала. В начале 2017 года ее объявили в федеральный розыск. В итоге бывшую судью нашли в Москве и привезли обратно в Ростов. Движимое и недвижимое имущество как самой обвиняемой, так и ее близких родственников было арестовано.



- Следующее судебное разбирательство назначили на 25 июня. Сейчас Мартынова находится под стражей, - отметили в ведомстве. - Ей может грозить до 10 лет лишения свободы и штраф - 1 миллион рублей.