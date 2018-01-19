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В Новочеркасске мужчина пострадал в пожаре, устроенном им самим

В Новочеркасске мужчина пострадал в пожаре, устроенном им самим
В Ростовской области мужчина пострадал в пожаре, устроенном им самим. Возгорание произошло 20 января около 15.00 на проспекте Баклановском в Новочеркасске. Об этом информирует издание DonDay Новочеркасск.

По предварительным данным, хозяин квартиры уснул на диване, будучи пьяным. В его руках тлела непотушенная сигарета. Когда бычок упал на обивку, она мгновенно воспламенилась, и начался пожар. Когда на место происшествия прибыли пожарные, они не сразу смогли пробраться в дом: весь подъезд был сильно задымлен. Чтобы проникнуть внутрь, спасатели разбили стекла лестничной площадки. В течение получаса огонь был ликвидирован.

На месте возгорания был обнаружен мужчина без сознания. Уснув, он сильно надышался продуктами горения. Пострадавшего доставили в больницу.

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