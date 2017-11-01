Членов преступной группировки, нападавших на организации, осудили в Ростове



Членов преступной группировки, нападавших на ростовские организации, осудили в Ростове. Владимира Богдана, Игоря Сушкова и Александра Самойлина обвинили в разбое и бандитизме.



Суд постановил, что Владимир Богдан в декабре 2015 года предложил свои друзьям стать членами его банды в Мясниковском районе. Трое мужчин с того момента и до февраля 2016 года совершали разбойные нападения на различные организации Ростовской области и Краснодарского края. Преимущественно «под удар» попадали букмекерские конторы. Члены банды в итоге заработали порядка 320 тысяч рублей.



Также Владимира Богдана обвинили и в хранении наркотиков для личного употребления.



- 3 ноября суд постановил Владимиру Богдану назначить наказание в виде 11-ти лет лишения свободы в колонии строгого режима, Игорю Сушкову - 10 лет и 3 месяца колонии строгого режима, Александра Самойлина – 8 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, - отметили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.