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Членов преступной группировки, нападавших на организации, осудили в Ростове

Членов преступной группировки, нападавших на организации, осудили в Ростове
Членов преступной группировки, нападавших на ростовские организации, осудили в Ростове. Владимира Богдана, Игоря Сушкова и Александра Самойлина обвинили в разбое и бандитизме.

Суд постановил, что Владимир Богдан в декабре 2015 года предложил свои друзьям стать членами его банды в Мясниковском районе. Трое мужчин с того момента и до февраля 2016 года совершали разбойные нападения на различные организации Ростовской области и Краснодарского края. Преимущественно «под удар» попадали букмекерские конторы. Члены банды в итоге заработали порядка 320 тысяч рублей.

Также Владимира Богдана обвинили и в хранении наркотиков для личного употребления.

- 3 ноября суд постановил Владимиру Богдану назначить наказание в виде 11-ти лет лишения свободы в колонии строгого режима, Игорю Сушкову - 10 лет и 3 месяца колонии строгого режима, Александра Самойлина – 8 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, - отметили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

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