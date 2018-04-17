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Число пострадавших в ДТП под Ростовом выросло до 12: видео

Число пострадавших в ДТП под Ростовом выросло до 12: видео

Появилась видеозапись последствий аварии, которая произошла утром 19 апреля под Ростовом.

По уточнённым данным, в ДТП пострадали 12 человек, один погиб. Пять пострадавших забрала «скорая» из Батайска. Один из них умер при транспортировке, четверо в состоянии средней тяжести доставлены в стационар Батайска. Ещё пять пострадавших поступили в БСМП Ростова, один из них находится в крайне тяжёлом состоянии, остальные - в тяжёлом. Один человек в состоянии средней степени тяжести - в травмпункте ростовской больницы № 20. Двое пострадавших отказались от госпитализации.

Между тем стали известны предварительные обстоятельства аварии. По данным донского управления ГИБДД, 40-летний водитель большегруза «Мерседес» врезался в стоявшую в пробке бетономешалку, после чего КамАЗ-миксер врезался в пассажирский ПАЗ, следовавший по маршруту Ростов - Азов. В момент происшествия в автобусе находились 23 пассажира. Затем ПАЗ от удара отбросило на «Мазду-6» под управлением 33-летнего водителя, после чего иномарка допустила столкновение со стоящим впереди «Ниссаном Тиана», за рулём которого был 42-летний мужчина.

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