Число погибших в ДТП с участием двух автобусов выросло до четырех, пострадали 23 человека





Число погибших в аварии с участием двух пассажирских автобусов увеличилось до четырёх, травмы получили 23 человека. Последние данные сообщили в ГУ МВД Ростовской области.



Обстоятельства аварии пока уточняются. Известно, что столкнулись два автобуса и ещё одно транспортное средство. От удара автобус ПАЗ вылетел с трассы и перевернулся.



На месте происшествия работают полицейские, следователи, сотрудники МЧС. Следователи проверяют наличие признаков преступления, предусмотренного статьёй «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».