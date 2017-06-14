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Число погибших в ДТП с участием двух автобусов выросло до четырех, пострадали 23 человека

Число погибших в ДТП с участием двух автобусов выросло до четырех, пострадали 23 человека

Число погибших в аварии с участием двух пассажирских автобусов увеличилось до четырёх, травмы получили 23 человека. Последние данные сообщили в ГУ МВД Ростовской области.

Обстоятельства аварии пока уточняются. Известно, что столкнулись два автобуса и ещё одно транспортное средство. От удара автобус ПАЗ вылетел с трассы и перевернулся.

На месте происшествия работают полицейские, следователи, сотрудники МЧС. Следователи проверяют наличие признаков преступления, предусмотренного статьёй «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

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