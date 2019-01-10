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Число погибших при взрыве газа в Шахтах выросло до четырех

Число погибших при взрыве газа в Шахтах выросло до четырех

Вечером 15 января во время разбора завалов в многоквартирном доме в Шахтах, где произошёл взрыв бытового газа, нашли ещё двоих погибших. Это жильцы квартиры № 68 на восьмом этаже – мужчина и женщина.

Больше суток судьба семьи, проживавшей в этой квартире, была неизвестной. Ни один из трёх членов семьи до сих пор не был найден.

Около 17 часов были обнаружены тела супругов - Ольги и Кирилла Пашутиных. До сих пор неизвестна судьба их 24-летней дочери Татьяны.

В ближайшее время из-за границы в Шахты должна прибыть еще одна дочь. Девушке предстоит процедура опознания близких родственников.

Таким образом, на данный момент число погибших при взрыве бытового газа в многоэтажке на улице Хабарова составило четыре человека. В день ЧП было обнаружено тело 31-летней девушки, её супруг и двухлетняя дочка госпитализированы. Утром 15 января нашли еще одну погибшую - пенсионерку, проживавшую на девятом этаже.

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