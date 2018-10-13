Чиновник погиб в ДТП на трассе Ростов - Ставрополь



В аварии на трассе Ростов - Ставрополь погиб руководитель комитета по экономическому развитию администрации Ставрополя Александр Орешков. ДТП произошло 13 октября в Красногвардейском районе Ставропольского края.



По данным краевого МВД, у «Вольво», которым управлял чиновник, лопнуло колесо. Иномарка вылетела с дороги и перевернулась.



В тяжёлом состоянии Александра Орешкова доставили в больницу. Через несколько часов он умер.



В машине также находился несовершеннолетний сын чиновника. Он получил травмы.