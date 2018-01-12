«Четырнадцатая» врезалась в светофор в Ростове



Фото Анны Станкевич



В Ростове на пересечении переулка Днепровского и улицы Вятской «ВАЗ-2114» врезался в светофор.



Авария произошла на Чкаловском 14 января около 14:30. По словам очевидцев происшествия, водитель «четырнадцатой» на перекрёстке не справился с управлением, вылетел на тротуар и врезался в светофор.







Свидетели ДТП отмечают, что в результате происшествия никто не пострадал, но девушка, которая, предположительно, сидела на пассажирском сиденье, испытала сильный шок. Никто из пешеходов тоже не пострадал.



Автомобиль получил серьёзные механические повреждения, у него сильно разбит капот.



