Четыре грузовика столкнулись на трассе в Ростовской области



В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» столкнулись четыре грузовика. Массовое ДТП произошло 7 декабря.



Очевидцы происшествия рассказали, что в аварию попали две фуры, ГАЗ и «Урал». По предварительным данным, водитель одного из грузовиков не справился с управлением и врезался в отбойник. Следовавшие за ним автомобили не успели затормозить и столкнулись с грузовиком.



На видео, снятом одним из свидетелей ДТП, заметно, что все транспортные средства получили серьезные механические повреждения. В отделе пропаганды УГИБДД сообщили, что по счастливой случайности в результате аварии никто не пострадал.



