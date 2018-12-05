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Четыре грузовика столкнулись на трассе в Ростовской области

Четыре грузовика столкнулись на трассе в Ростовской области
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» столкнулись четыре грузовика. Массовое ДТП произошло 7 декабря.

Очевидцы происшествия рассказали, что в аварию попали две фуры, ГАЗ и «Урал». По предварительным данным, водитель одного из грузовиков не справился с управлением и врезался в отбойник. Следовавшие за ним автомобили не успели затормозить и столкнулись с грузовиком.

На видео, снятом одним из свидетелей ДТП, заметно, что все транспортные средства получили серьезные механические повреждения. В отделе пропаганды УГИБДД сообщили, что по счастливой случайности в результате аварии никто не пострадал.

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